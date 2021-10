Vi spiego l’importanza della Giornata per l’alimentazione

Si celebra oggi la Giornata mondiale dell’alimentazione. E’ importante dedicare una giornata a questo tema. In passato abbiamo sempre pensato a sfamare, “riempire lo stomaco” di chi era in difficoltà. Il concetto di non far morire di fame molte persone, concentrate soprattutto nei Paesi più poveri, è giusto e fondamentale. L’alimentazione non può essere una cosa a disposizione solo dei ricchi e degli abbienti, deve essere un diritto di tutti. Il cibo deve essere di qualità per tutti.

La nostra società, purtroppo, non considera l’alimentazione un diritto, ma pensa piuttosto che sia una moda. C’è allora che si indirizza verso la dieta vegana, o quella carnivora, o quella iperproteica o solo liquida. Più che fare valutazioni serie e scientifiche sul tipo di alimentazione, si seguono le tendenze. Purtroppo, si spacciano per esperti di alimentazione anche le persone che non hanno le qualifiche per farlo, causando enormi danni. E’ per questo che è importante che ci sia una giornata dedicata all’alimentazione.

Come accennavamo prima vanno molto di moda alcuni tipi di diete che tendono a eliminare totalmente alcuni nutrienti dai nostri pasti. Sarebbe importante, invece, che ognuno di noi comprendesse che tutti i nutrienti sono importanti. Certamente poi ci sono alcune cose essenziali, altre che possono essere limitate o eliminate per un periodo, a secondo del fabbisogno personale. Non esiste una dieta uguale per tutti, ognuno ha un fabbisogno a seconda del luogo dove vive, dal lavoro che fa e dall’attività fisica che svolge, dall’età.

Quindi meno fai da te, non affidarsi alle diete che ci consigliano gli amici o che troviamo in internet. E’ importante affidare la nostra salute a degli esperti, in questo caso l’ideale sarebbe un dietologo clinico.

