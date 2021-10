Gentile direttore,

il vostro giornale impegna il lettore in tutti gli aspetti del nostro mondo contemporaneo: dalla scienza alla tecnica alla cultura alla solidarietà alla spiritualità. E’ un impegno ricco di stimoli, di riflessioni e approfondimenti. L’articolo Sos clima per la

Terra vista dallo spazio permette di vedere la “retorica” dei viaggi nello spazio sotto un aspetto molto più interessante per gli uomini che abitano ma non posseggono la Terra.

La ricerca nello spazio ci ricorda ancora una volta quanto siamo responsabili del bene prezioso che abbiamo in dono e che abbiamo troppo violentato e piegati ai nostri interessi. Il cielo viene ancora una volta in soccorso dell’uomo. Altri articoli riportano all’importanza e al valore che la terra e l’uomo hanno indissolubilmente: Un’edilizia a misura d’uomo che ci indica come il ben operare dell’innovazione tecnologica può migliorare le condizioni di vita nel rispetto dell’ambiente.

Tutto ci richiama al valore più importante senza il quale non c’è vero rispetto del prossimo: Dalla difficoltà alla solidarietà 1 euro a famiglia. Infine auguro successo all’iniziativa lanciata dal Dott. Romano: bisogna riscoprire l’importanza del latino: senza vera cultura non si opera un vero cambiamento nella società. Grazie per accompagnare le mie giornate.

Bianca Maria D.

