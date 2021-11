Tutti dovremmo essere “vicini per caso”

Gentili giornalisti di In Terris,

vi scrivo per ringraziarvi per l’egregio lavoro che fate ogni giorno, portando alla ribalta argomenti che hanno a che fare con la disabilità, la povertà, gli ultimi, i più fragili. Ho molto apprezzato l’articolo di Christian Cabello riguardante il progetto “ViciniXCaso”.

Un nome curioso, che all’inizio mi ha tratto in inganno, infatti, pensavo si trattasse di un progetto per mettere in relazione i vicini di casa di una via o di un quartiere. Ho scoperto che invece riguarda un progetto di inclusione per chi ha delle disabilità.

Un progetto davvero encomiabile e spero che possa essere replicato anche in altre città italiane. Penso che tutti dovremmo impegnarci per essere, o riscoprirci, dei vicini per caso.

Angelo P.

