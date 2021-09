Reverendo direttore,

leggo ogni giorno con interesse il vostro quotidiano. Sono particolarmente grato per lo spazio che riservate alle tematiche ambientali. In questo modo fate sì che non si spengano i riflettori su quella che ormai è diventata un’emergenza.

Penso che tutti dovremmo avere più consapevolezza riguardo a questo tema, il nostro ambiente non può più aspettare. Sarebbe importante che tutti partissero dalle piccole cose, come fare attenzione a spegnere tutte le luci in casa, non sprecare acqua, differenziare i rifiuti nella maniera corretta.

Già questi piccoli gesti, se messi in pratica da tutta la popolazione, sarebbero un vero balsamo per il nostro clima, per noi e per il nostro pianeta. Sembrerà scontato, ma come ormai siamo abituati a leggere o a sentire, è ora che tutti capiscano che non abbiamo un altro pianeta a disposizione.

Cordiali saluti

Giorgio P.

