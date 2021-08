Reverendo don Aldo,

ho letto con vivo interesse, misto a preoccupazione, a cui a volte si aggiungeva lo sconforto, l’articolo della giornalista Milena Castigli, l’intervista al dott. Beccegato della Caritas sull’Afghanistan.

Non so cosa potrà accadere in futuro in quel Paese, ma la situazione mi sembra davvero grave. Non abbandoniamo l’Afghanistan, non releghiamolo in un angolino della nostra mente solo perché si trova lontano dalla nostra quotidianità.

Continuiamo a parlare di questa popolazione che soffre, perché l’attenzione del mondo si faccia sempre più intensa e qualche Stato decida di intervenire per aiutare quegli uomini, donne e bambini che stanno soffrendo.

Maria Pia

