Ispiriamoci di più alla vita dei santi

Gentilissimo don Aldo,

sono una lettrice del suo quotidiano. Scrivo per esprimere il mio apprezzamento alla rubrica Antioroscopo che tutti i giorni pubblicate sul vostro quotidiano. Devo dire che mi piace molto questa sorta di percorso che proponete attraverso le frasi di alcuni santi.

Poche semplici parole che sono però capaci di metterci sulla strada giusta o, se vogliamo, di rimetterci in carreggiata. A volte, è pensiero comune che per fare del bene si debbano per forza fare delle grandi azioni, ma non è così. Si deve fare ciò che è nelle nostre possibilità, ispirandoci alla loro vita.

Basta un semplice gesto ma fatto con amore, non grandi opere fatte solo per interesse.

Un caro saluto, Beatrice D.

