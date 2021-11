Quella lezione di legalità che indica una strada da perseguire con fermezza

Gentile Direttore,

il vostro giornale propone ogni giorno articoli di grande interesse, oggi in particolare mi voglio soffermare sull’articolo in oggetto. L’intervista ad Alfonso Sabella è stata veramente una bella lezione di legalità, in uno stile asciutto e pregnante come la personalità del magistrato.

Ha ricordato attraverso tutta la sua lunga permanenza in magistratura quanto la lotta alla mafia, a tutte le mafie, può essere vincente per lo Stato quando ad operare sono magistrati, istituzioni e leggi di grande profilo. Ha anche sottolineato che l’esercizio della giustizia e della legge non è vendetta ma rispetto delle regole che lo Stato assume anche nei confronti di chi si è macchiato di plurimi omicidi. Questa bella lezione di legalità ci indica una strada da perseguire con fermezza e coraggio.

Bianca M. D.

