Coronavirus: ecco quanti sono nel mondo i vaccini testati sull’uomo

Da quando è scoppiata la pandemia causata dal coronavirus nel mondo, la comunità scientifica si è subito attivata per trovare un vaccino a questa infezione che ha causato oltre un milione di vittime a livello globale.

I vaccini

Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Iss, nel mondo sono 75 gli studi registrati su vaccini per il Covid-19, con 9 candidati arrivati alla fase 3 che sarebbe l’ultima prima della richiesta di autorizzazione. L’Iss, inoltre, ha rilevato che rispetto a un mese fa la cifra è salita di 17. Il 77% di queste sperimentazioni, si legge nell’infografica realizzata dal gruppo “Trial Clinici”, è di tipo randomizzato, e in totale gli studi prevedono di arruolare quasi 310mila pazienti.

Gli studi

La Cina continua a guidare la “classifica”, con 23 test, quasi il doppio degli Usa che ne hanno in corso 12, mentre l’Italia ne ha uno. Più in generale nel mondo sono invece 1972 i test clinici in corso su terapie (79%), prevenzione (16%) e terapie di supporto contro il Covid-19, di cui il 90% è randomizzato. anche in questo caso c’è un aumento, di 172 unità, rispetto al monitoraggio precedente. Per quanto riguarda l’Italia il “censimento” vede invece 64 studi in corso, uno in più rispetto al 14 settembre, con circa 18mila partecipanti.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.