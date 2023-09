Legalità, buon andamento e imparzialità: le disposizioni costituzionali della Pubblica Amministrazione

I principi costituzionali in tema di Amministrazione pubblica compongono nel complesso la Costituzione amministrativa, che riguarda l’Amministrazione a livello statale, regionale e locale. La dottrina individua nella Costituzione un catalogo di principi in materia di Amministrazione pubblica, tra cui: le autonomie locali e il decentramento amministrativo (art. 5 e art. 114); la responsabilità personale dei pubblici dipendenti (art. 28); la parità di accesso tra uomini e donne agli uffici pubblici (art. 51); il dovere di fedeltà (art. 54); la legalità dell’attività amministrativa e la riserva di legge in materia di organizzazione (art. 97, co. 1); l’imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97, co. 1); il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97, co 1); la divisione tra politica e Amministrazione (art. 97, co. 2); l’accesso al rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni mediante concorso pubblico (art. 97, co. 3); l’esclusività del servizio allo Stato (art. 98, co. 2); l’impossibilità dei pubblici impiegati membri del Parlamento di conseguire promo-zioni se non per anzianità (art. 98, co. 2); il divieto di iscrizione ai partiti politici (art. 98, co. 3); la tutela del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 103 e 113). Inoltre, di seguito alla riforma del Titolo V Cost., vanno aggiunti come principi costituzionali in materia di Pubblica Amministrazione: la sussidiarietà verticale (art. 118, co. 1); la differenziazione (art. 118, co. 1); l’adeguatezza (art. 118, co. 1); la sussidiarietà orizzontale (art. 118, co. 4); il federalismo fiscale (art. 119); e la leale collaborazione (art. 120 Cost.).

Tra le disposizioni costituzionali relative alla Pubblica Amministrazione vanno menzionati, come strutturali del modello amministrativo, il principio di legalità, di buon andamento e di imparzialità. Il principio di legalità esprime l’esigenza che l’azione della Pubblica Amministrazione sia assoggetta alla legge. L’art. 97, co. 1, Cost., individua due principi caratterizzanti l’azione e l’organizzazione della pubblica Amministrazione: il principio di imparzialità e il principio del buon andamento. L’imparzialità e il buon andamento costituiscono, nell’architettura costituzionale, due concetti fondamentali, su cui si basa l’attività e l’organizzazione amministrativa. La Costituzione amministrativa, nella sua interezza, continua a rappresentare l’architettura essenziale della pubblica Amministrazione.