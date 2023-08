Le 10 regole di vita da seguire

Quali sono le cose che ci rendono felici? Cosa dobbiamo fare per stare bene con noi stessi e con chi ci è vicino, ma anche con il nostro prossimo. Pubblichiamo un decalogo di regole stilate da fra Emiliano Antenucci che ci guidano passo dopo passo alla ricerca della vera felicità e all’incontro con Cristo.

Regole di vita

1) Pregare e amare sempre (Cristoterapia, Mariaterapia, Amoreterapia)

2) Passione, umiltà, coraggio per ogni cosa che fai.

3) Non arrendersi mai, ma coltivare sempre l’ottimismo e la speranza.

4) Allontanare come la peste lo sparlare degli altri, l’invidia e la calunnia.

5) Non seguire il gregge, non ascoltare i luoghi comuni e i pettegolezzi, ma ascoltare lo Spirito Santo e fare continuamente discernimento.

6) Guardare gli altri e il mondo con amore (con gli occhi di Dio).

7) Coltiva ogni giorno la gioia e l’umorismo.

8)Benedici e Perdona chi ti ha fatto del male.

9) Non lasciarti manipolare da nessuno, ma ama con il tuo cuore e ragiona con la tua testa.

10) Nutriti ogni giorno di Bellezza (Natura, amici, libri, musica, arte, teatro, cinema etc).