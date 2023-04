Il design accessibile per un futuro più inclusivo

La rivoluzione digitale ha cambiato radicalmente il modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda, fornendo accesso a quantità di informazioni e strumenti senza precedenti che ci aiutano a essere più efficienti. Ma questi benefici non sono stati ugualmente accessibili a tutti. Il design accessibile è essenziale per garantire un futuro digitale inclusivo in cui tutti possano partecipare e beneficiare delle opportunità che questa rivoluzione digitale offre e offrirà. Il design accessibile è la pratica della progettazione con particolare attenzione all’usabilità e all’accessibilità per le persone con disabilità. Si basa su standard di accessibilità e principi di progettazione universali e può facilitare esperienze utente migliori, garantire la conformità a leggi e regolamenti e aumentare le opportunità commerciali. Progettando prodotti, servizi ed esperienze utilizzabili e accessibili, sempre più persone potranno partecipare e beneficiare delle comodità di un mondo sempre più digitale. E scegliere di progettare accessibile potrà trasformare il nostro prossimo futuro (digitale e non) in una realtà più inclusiva di quella attuale.

Ci sono, però, disuguaglianze sistemiche in ogni aspetto della società. L’accesso alla tecnologia digitale è diventato sempre più una necessità e la presenza di barriere digitali può impedire alle persone di accedere a informazioni, opportunità, servizi essenziali e bisogni primari. L’accesso ineguale può avere un profondo impatto sulla capacità di un individuo di partecipare pienamente e contribuire alla società e può aggravare le disuguaglianze e gli svantaggi affrontati nella quotidianità. E l’impatto può estendersi anche alle comunità e alle imprese. L’inclusività ha il potere di avvantaggiare tutti. E la progettazione accessibile può fornire esperienze migliori a tutti gli utenti e aiutare a stabilire norme di progettazione che mettano gli utenti al primo posto. Il design, infatti, è spesso un atto di equilibrio che implica la considerazione degli obiettivi dell’azienda o dell’organizzazione che fornisce il prodotto o il servizio e le esigenze di coloro che si vuole servire. Rendere la progettazione accessibile e orientata all’utente, come standard, contribuirà a mitigare le pratiche di progettazione dannose e porterà a esperienze utente migliori. E questo non giova solo agli utenti. Il design accessibile e utilizzabile apre i contenuti digitali di un’azienda a un pubblico più ampio. E un utente che ha un’esperienza positiva e affidabile con l’azienda di riferimento ha più motivi per rimanere coinvolto e consigliare la stessa azienda ad altri.

La globalizzazione ha già aumentato l’inclusione della diversità in molte comunità e la tecnologia sta colmando le lacune ancora più velocemente. I confini stanno diventando inesistenti online e si stanno rendendo gli spazi digitali un luogo in cui le idee di tutto il mondo possono convergere e crescere. Ma l’inclusività è necessaria perché questa diversità sia rappresentata. Gli spazi digitali inclusivi hanno il potere di abbracciare, riconoscere e amplificare esperienze e idee sottorappresentate, portando a una maggiore creatività e innovazione. Con la diversità, il progresso continua e le idee diventano attive. Abbracciare le esperienze e le competenze di persone di diversa estrazione ci aiuta a sfidare lo status quo e ad effettuare cambiamenti in modi che spingono avanti la società.

La normalizzazione del design accessibile e la costruzione di un futuro digitale inclusivo richiedono, però, l’adesione di tutti per superare le sfide, per riconoscere i vantaggi e per adattarsi. Progettisti e sviluppatori hanno bisogno di consapevolezza e conoscenza sufficienti per utilizzare, implementare e sostenere pratiche di progettazione accessibili. Gli imprenditori e i leader organizzativi devono riconoscere come i vantaggi a lungo termine debbano superare i costi iniziali e decidere di inserire pratiche di progettazione accessibili nella pianificazione della produzione per qualsiasi prodotto digitale.

È necessario anche che la politica chiarisca le normative legali di riferimento e fornisca linee guida e risorse chiare sull’accessibilità digitale. Inoltre, i governi di tutto il mondo dovrebbero collaborare per creare e armonizzare degli standard di riferimento globali, in modo tale da poter garantire che l’accessibilità sia la priorità per tutte le persone, ovunque. In conclusione, il design accessibile è essenziale per creare un futuro digitale inclusivo. Incorporando il design accessibile nei nostri prodotti, servizi e strumenti digitali, possiamo garantire che tutti possano partecipare e beneficiare di ciò che è possibile con le tecnologie attuali ed emergenti. Tutte le parti interessate hanno un ruolo da svolgere nella costruzione di un futuro digitale inclusivo. Investendo nella tecnologia accessibile, normalizzando le pratiche di progettazione accessibile e mettendo gli utenti al primo posto, le aziende e la politica potranno contribuire a garantire che i prodotti e i servizi digitali siano accessibili e che rimangano accessibili e utilizzabili nel tempo.