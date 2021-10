Le zucchine in tavola: la ricetta golosa

Le zucchine: un ortaggio molto versatile che si presta per molte ricette, ma ce n’è una in particolare per cui i miei amici vanno pazzi. Sono le zucchine ripiene di carne. Ecco come prepararle.

Ingredienti

8 zucchine di media misura

250 gr di macinato di manzo

100 gr di prosciutto cotto

2 cucchiaiate di prezzemolo

50 gr di formaggio grana grattugiato

250 gr di scatola di pomodori pelati

1 spicchio di aglio

1 uovo

sale e pepe

Procedimento

Lavate le zucchine, spuntatele e con l’apposito attrezzo, o con l’aiuto di un coltellino, svuotatele della polpa. Riunite in una terrina la carne, il prosciutto tritato, 1 cucchiaiata di prezzemolo, l’uovo, un pizzico di sale e pepe, e il formaggio. Mescolate in modo da ottenere un composto omogeneo.

Usate l’impasto per riempire le zucchine, premendolo bene all’interno. Mettete sul fuoco una padella con un giro di olio, il restante prezzemolo, lo spicchio di aglio e fate rosolare leggermente. Disponete nella padella le zucchine e lasciate insaporire per qualche minuto. Passate al passaverdure i pomodori pelati e versateli sulle zucchine, regolate di sale e pepe e fate cuocere a fuoco lento, a padella semicoperta, per circa un’oretta. Buon appetito.

