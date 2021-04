Voglia di pizza? Provate quella alla parigina

La parigina è una ricetta molto sfiziosa e facile da preparare. Si tratta di una pizza ripiena, che ha la particolarità di essere realizzata alla base con un impasto pizza, mentre la parte superiore è di pasta sfoglia. Si può farcire in molti modi diversi, la versione più classica è con pomodoro mozzarella e prosciutto cotto.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta per pizza rettangolare

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

250 g di polpa di pomodoro

200 g di mozzarella

120 g di prosciutto cotto

sale fino

olio extra vergine di oliva

origano

Procedimento

Condire la polpa di pomodoro con sale, olio extra vergine di oliva e se volete anche con dell’origano. Srotolate la base per la pizza direttamente su una placca per il forno, spargete sopra la polpa di pomodoro, lasciando un piccolo bordo. Coprite con la mozzarella e il prosciutto cotto. Ricoprite con la pasta sfoglia e richiudete i lembi sigillandoli insieme alla pasta per la pizza. Bucherellate con una forchetta. Se volete potete spennellare la superficie con un tuorlo d’uovo. Infornate a 200 gradi per 20 minuti.

