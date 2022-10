Scuola di cucina: ecco come riutilizzare gli avanzi

Invitare degli amici a cena, preparare una quantità di cibo tale che neanche un’intera squadra di calcio riuscirebbe a consumare in un solo pasto. E’ l’errore in cui spesso incorrono molte persone. Ma allora come recuperare gli avanzi per non sprecare cibo?

Ecco qualche idea

Il sistema più semplice per riciclare gli eventuali avanzi sta nel servirli il giorno dopo: alcune preparazioni, come le minestre, le zuppe o le paste pasticciate sono anche più buone il giorno dopo perché hanno avuto il tempo di insaporirsi ulteriormente. Un altro sistema è quello di congelare, quando possibile, alcuni alimenti per poi utilizzarli successivamente.

Usiamo la creatività

Altri avanzi possono essere riutilizzati in maniera diversa, “riciclando” con un po’ di fantasia. In alcuni casi, potrebbe diventare anche il sistema per avere la base già pronta per il giorno dopo per la preparazione di un piatto, risparmiando così tempo prezioso. Ad esempio le creme o le mousse possono essere utilizzate per riempire dei bignè salati. Con avanzi di risotto o purè di patate si possono preparare crocchette o arancini.

Per quanto riguarda la pasta, se condita con un sugo al pomodoro può essere fatta saltare in padella con l’aggiunta di mozzarella o formaggio filante. Se condita con la panna, può essere scaldata aggiungendo altra panna o del latte. In alternativa, la pasta può essere utilizzata per preparare gustose frittate.

Il riso può essere riciclato cuocendolo in una padella antiaderente unta con dell’olio, schiacciarlo con una paletta in modo da formare un tortino. Si possono, inoltre, preparare dei timballi o dei tortini.

