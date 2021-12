Ecco come preparare il rotolo di frittata con farcitura sfiziosa

Un secondo piatto facile da preparare e gustoso... un alleato per le mamme che non riescono a far mangiare le verdure ai loro bambini

Avete voglia di stupire i vostri commensali con un piatto originale, ma senza passare ore ai fornelli? Oggi vi proponiamo una ricetta che prevede pochi ingredienti, di rapida realizzazione ma che potrebbe risultare un’alleata di quelle mamme che hanno difficoltà a far mangiare le verdure ai propri figli. Ecco come preparare un rotolo di frittata alle zucchine farcito.

Ingredienti per 4 persone

6 uova

500 grammi di zucchine grattugiate

due cucchiai di parmigiano grattugiato

sale

pepe

formaggio spalmabile

5-6 fette sottili di prosciutto cotto, ma si possono usare anche prosciutto crudo o bresaola

Procedimento

Rompere le uova in una ciotola, aggiungere sale e pepe a piacere. Se lo preparare per dei bambini attenzione a non esagerare con il pepe, il piccante potrebbe non essere di loro gradimento e rifiuterebbero di mangiare. Aggiungere il parmigiano e le zucchine grattugiate, mescolare bene.

Posizionare della carta forno in una teglia di 32×22 centimetri. Versate il composto nella teglia e cuocere per circa 20 minuti a 180 gradi. A seconda della tipologia di forno, il tempo di cottura potrebbe variare, quindi di tanto in tanto controllate la vostra frittata.

Una volta cotta, togliete la frittata dalla teglia e posizionatala su un vassoio per farla raffreddare. Coprite con un panno di cotone. Una volta che sarà ben fredda, è il momento di farcirla. Spalmate sulla superficie il formaggio, adagiate le fette di prosciutto cotto e arrotolatela. Avvolgete con la pellicola e posizionatela in frigorifero per almeno un paio di ore. Questo consentirà agli ingredienti di essere più compatti.

Tagliate a fette il vostro rotolo, disponete il tutto su un piatto da portata e servite in tavola. Come accompagnamento potete servire un’insalata mista con lattuga e pomodori, oppure un’insalata fredda di patate. Buon appetito!

