Il risotto allo zafferano? Perfetto con i filetti di sogliola

Risotto allo zafferano con filetti di sogliola. Sicuramente siamo abituati ad abbinare questo primo piatto ad altri tipi di secondi, ma non sottovalutate questa accoppiata. Ecco la ricetta che vi proponiamo oggi.

Ingredienti

300 gr di riso

4 sogliole

2 pomodori rossi

1 cipolla

zafferano

1,5 litri di fumetto di pesce (da preparare con le lische delle sogliole)

1 spicchio di aglio

1 mazzetto di prezzemolo

1 bicchiere di vino bianco

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Pulite e sfilettate le sogliole. Usate le lische per preparare il fumetto con cui cuocerete il riso. Disponete le sogliole in una casseruola con aglio e olio. Fatele soffriggere per alcuni minuti, togliere l’aglio e sfumare con metà del vino. Aggiungere i pomodori tagliati a piccoli pezzi, aggiustare di sale e pepe e far cuocere per cinque minuti.

In una casseruola capiente, imbiondire la cipolla con dell’olio, aggiungere il riso e fatelo tostare fino a quando risulterà essere quasi trasparente. Sfumare con il resto del vino e far evaporare. Aggiungete il fumetto di pesce man mano. A metà cottura aggiungere lo zafferano, stemperato con un pochino di acqua tiepida.

Appena cotto, impiattare il riso. Aggiungere un po’ di prezzemolo tritato e completare il piatto con i filetti di sogliola. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.