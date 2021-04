Penne tricolore: un piatto per celebrare il 25 aprile

E’ possibile celebrare il 25 aprile anche in cucina? Perché no, oserei direi. Ovviamente, per il nostro piatto di oggi, abbiamo voluto scegliere tre ingredienti: pomodoro fresco (rosso), mozzarella (bianco) e zucchine (verde). Assemblandoli sapientemente otterremo un piatto gustoso, semplice e, al contempo, patriottico: le penne tricolore. L’ideale per festeggiare il 15 aprile!

Ingredienti (4 persone)

400 grammi di penne –

4 pomodori San Marzano

2 zucchine

2 mozzarelle

Sale

Olio extravergine d’oliva

mezza cipolla

mezzo bicchiere di acqua

Preparazione

Tagliate a pezzettini i pomodori, affettate le zucchine a dadini e tritate la cipolla. In una padella sufficiente a contenere tutto il preparato versare l’olio, aggiungere la cipolla e lasciar soffriggere. Quando sarà dorata, unire zucchine, pomodori tagliati e salare. Aggiungere il mezzo bicchiere d’acqua, abbassare la fiamma e coprire. Quando la zucchina sarà cotta alzare la fiamma e far cuocere senza coperchio sino a quando l’acqua in eccesso non si sarà ritirata. Spegnere il fuoco.

Cuocere la pasta. Scolare e versare nella padella. A questo punto aggiungere la metà della mozzarella (che in precedenza avrete tagliato a pezzetti) e far cuocere per un paio di minuti a fuoco basso, mescolando di frequente. La mozzarella non deve squagliarsi completamente ma ammorbidirsi. Spegnere, impiattare e aggiungere il resto della mozzarella a crudo. Buon appetito.

