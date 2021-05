Fresca, estiva e particolare: pasta melone, crudo e rucola

Avete voglia di mangiare qualcosa di fresco, ma non volete rinunciare ad un piatto di pasta. Se l’insalata di riso, per alcuni il top della cucina estiva, non soddisfa le vostre papille gustative e non stuzzica la vostra fantasia, ecco una ricetta che potrebbe fare al caso vostro. Pochi ingredienti, semplici e genuini: la pasta con melone, prosciutto crudo e rucola.

Ingredienti per 4 persone

320 grammi di pasta corta, tipo mezze maniche, ma vanno bene anche altri formati

mezzo melone

1 mazzetto di rucola

150 grammi di prosciutto crudo

Procedimento

Iniziate pulendo la rucola, avendo cura di lavarla bene. Scolate e mettete da parte. Prendete il melone, togliete i semi e tagliate a cubetti. Mettetelo in una ciotola e riponete in frigo.

In abbondante acqua bollente, dopo aver aggiunto il sale, buttate la pasta. Cuocete al dente, scolate e dopo averla versata in una ciotola capiente aggiungete un filo d’olio per non farla “incollare” e fatela raffreddare.

Condite la rucola con olio e sale: attenzione a non esagerare la ricetta prevede, l’utilizzo del prosciutto crudo, altrimenti la vostra preparazione potrebbe risultare troppo saporita. Quando la pasta risulterà fredda aggiungete il melone, il prosciutto crudo a striscioline sottili e, infine la rucola. Servite freddo e buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.