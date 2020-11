Dal sapore gradevolmente amarognolo o più dolce, a seconda delle varietà, è chiamato “fiore d’inverno” perché matura dopo le prime gelate. Stiamo parlando del radicchio che, insieme al gorgonzola, è il protagonista della nostra ricetta di oggi. Ecco come preparare gli gnocchetti cremosi al gorgonzola e radicchio.

Ingredienti

800 grammi di gnocchetti di patate

2 cespi di radicchio di Treviso tardivo

uno scalogno

150 grammi di gorgonzola cremoso

1,5 dl di latte

20 grammi di burro

sale

Procedimento

Pulire il radicchio dalla radice e tagliatelo a pezzetti. Sbucciate lo scalogno, tritatelo finemente e rosolatelo a fiamma bassa per 2-3 minuti in una larga padella antiaderente con il burro. Unite poi il radicchio, salate e cuocete a fiamma media per 2 minuti, mescolando spesso.

Sciogliete il gorgonzola in un pentolino con il latte, portate a ebollizione e lasciate addensare per un paio di minuti. Versate la crema ottenuta sul radicchio e proseguite la cottura per 2-3 minuti.

Lessate gli gnocchi in acqua salata. Scolateli con un mestolo forato man mano che vengono a galla, versateli nella padella e lasciateli insaporire a fiamma media per 2 minuti. Servite subito.

