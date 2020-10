Il dolce che non ti aspetti: cartocci al ribes con gelato

Domenica, giornata solitamente dedicata ai pranzi in famiglia, ma anche un buon momento per sperimentare nuove ricette. Dedicarsi alla cucina per i propri figli e mariti e, perché no, preparare anche un pranzo speciale da concludere con un buon dolce. La ricetta che vi proponiamo oggi è quella dei cartocci al ribes con gelato.

Ingredienti

2 pesche gialle mature e sode

una mela verde

200 grammi di ribes

100 grammi di confettura di lamponi

un bicchierino di Grand Marnier

un’arancia

burro

300 grammi di gelato allo zabaione

Procedimento

Lavare le pesche e la mela, tagliarle a spicchi senza sbucciarle. Lavate i ribes e sgranateli. Riunite la frutta in una ciotola e irroratela con il succo d’arancia filtrato. Stemperate la confettura di lamponi con il liquore. Distribuite su 4 rettangoli di carta da forno la frutta sgocciolata, cospargete con un cucchiaio di confettura e completate con qualche fiocchetto di burro.

Chiudete i cartocci e cuocete in forno già caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. Sistemateli sui piatti ed apriteli. Distribuite al centro di ciascuno una pallina di gelato e servite.

