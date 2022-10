Cucinare sano e veloce: dadolata di salmone con erba cipollina

A causa del traffico, di un ritardo sul lavoro o anche per un semplice imprevisto, si rischia di arrivare a casa tardi e avere poco tempo per preparare la cena. Ecco perché oggi vi proponiamo la ricetta della dadolata di salmone con l’erba cipollina: vi occorreranno solo 20 minuti per portare in tavola un piatto sano e saporito.

Ingredienti

600 g di filetto di salmone

1 scalogno

20 g di burro

1 bicchiere di vino bianco secco

qualche stelo di erba cipollina

sale e pepe

Preparazione

Sbucciare lo scalogno e affettarlo sottilmente; tagliare il salmone a dadini di circa 2-3 centimetri di lato. Sforbiciare finemente i fili di erba cipollina, dopo averla lavata e asciugata.

Rosolare a fuoco dolce in un tegame con il burro lo scalogno per un paio di minuti, senza farlo colorire; unire i dadini di salmone, mescolare e proseguire la rosolatura per circa un minuto sempre mescolando.

Bagnare con il vino, lasciarlo parzialmente evaporare a fuoco vivace, salare, pepare, coprire con un coperchio e far cuocere 5-6 minuti. Profumare infine il salmone con l’erba cipollina e servire ben caldo.

