Voglia di un aperitivo sfizioso? Come cucinare le girelle al prosciutto crudo

Nelle calde serate d’estate, quando ormai il sole comincia a scendere sotto la linea dell’orizzonte, non c’è nulla di più bello che attardarsi con gli amici per un aperitivo. Se siete in casa, ma non avete nulla di pronto e volete fare una bella figura ecco una ricetta facile, veloce ed economica da preparare per stuzzicare i palati. Ecco come preparare le girelle al prosciutto crudo.

Ingredienti (per circa 20 pezzi)

1 rotolo di pasta sfoglia

80 grammi di prosciutto crudo a fette

100 grammi di formaggio a fette sottili (potete scegliere la provola, sia dolce che piccante, oppure un altro formaggio di vostro gusto)

Procedimento per preparare le girelle

Srotolate la pasta sfoglia sul piano di lavoro. Distribuite le fette di formaggio, poi il prosciutto crudo. A questo punto non vi resta altro che arrotolare di nuovo la sfoglia e tagliarla a rondelle, avendo cura di non esercitare troppa pressione con il coltello, altrimenti le vostre girelle risulteranno schiacciate. Disponete le rondelle su una placca rivestita con carta da forno e cuocete per 12-13 minuti a 200 gradi.

Se sono di vostro gradimento, prima di infornare le girelle, spennellate con del rosso d’uovo e cospargete con semi di sesamo.

Potete cambiare a vostro gusto il ripieno delle girelle, utilizzando del prosciutto cotto. Oppure, invece dei salumi e dei formaggi, potete riempire la sfoglia con del paté di olive. Trovate la vostra versione preferita. Buon appetito.

