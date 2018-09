SABATO 22 SETTEMBRE 2018, 14:28, IN TERRIS



SANTA SEDE

Storico accordo Cina-Vaticano sulla nomina dei vescovi

"Questione di grande rilievo per la vita della Chiesa"

REDAZIONE

Papa Francesco saluta i fedeli cinesi in un'udienza in Piazza san Pietro

S

torico accordo tra Cina e Vaticano sulla spinosa questione della nomina dei Vescovi nel grande Paese asiatico.

"Nel quadro dei contatti tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese che sono in corso da tempo per trattare questioni ecclesiali di comune interesse e per promuovere ulteriori rapporti di intesa – si legge in un comunicato della Santa Sede – oggi, 22 settembre 2018, si è svolta a Pechino una riunione tra mons. Antoine Camilleri, Sotto-Segretario per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati, e S.E. il Sig. Wang Chao, viceministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, rispettivamente capi delle delegazioni vaticana e cinese. Nel contesto di tale incontro i due rappresentanti hanno firmato un Accordo Provvisorio sulla nomina dei Vescovi".

L’accordo, si specifica, "tratta della nomina dei Vescovi, questione di grande rilievo per la vita della Chiesa, e crea le condizioni per una più ampia collaborazione a livello bilaterale". Il comunicato si conclude con l’auspicio condiviso che "tale intesa favorisca un fecondo e lungimirante percorso di dialogo istituzionale e contribuisca positivamente alla vita della Chiesa cattolica in Cina, al bene del Popolo cinese e alla pace nel mondo".

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it