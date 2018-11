MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018, 12:20, IN TERRIS



VATICANO

Il Papa: "La prostituzione è un crimine contro l'umanità"

Francesco lo ha detto nel discorso rivolto ai membri dell'Accademia delle scienze

REDAZIONE

I

l Papa ha ricevuto oggi in udienza ottanta scienziati di nazioni e credo religiosi differenti, membri della Pontificia Accademia delle scienze che sta tenendo in questi giorni la sua assemblea plenaria nel gioiello cinquecentesco di Casina Pio IV.

L'insicurezza della scienza

Agli scienziati, il Pontefice ha detto: "Il mondo della scienza, che in passato ha assunto posizioni di autonomia e di autosufficienza, con atteggiamenti di sfiducia nei confronti dei valori spirituali e religiosi, oggi invece sembra aver preso maggiore coscienza della sempre più complessa realtà del mondo e dell’essere umano. Sono subentrati una certa insicurezza e qualche timore di fronte alla possibile evoluzione di una scienza e di una tecnologia che, se abbandonate senza controllo a sé stesse, possono voltare le spalle al bene delle persone e dei popoli". "È vero - ha continuato Bergoglio - la scienza e la tecnologia influiscono sulla società, ma anche i popoli con i loro valori e i loro costumi influenzano a loro volta la scienza. Spesso la direzione e l’enfasi che vengono date ad alcuni sviluppi della ricerca scientifica sono influenzate da opinioni ampiamente condivise e dal desiderio di felicità insito nella natura umana. Tuttavia, abbiamo bisogno di maggiore attenzione ai valori e ai beni fondamentali che sono alla base della relazione tra popoli, società e scienza. Tale relazione richiede un ripensamento, in ordine a promuovere il progresso integrale di ciascun essere umano e del bene comune". Il Santo Padre ha chiesto agli scienziati di essere responsabili di fronte ad un'evoluzione sociale che va sempre più veloce: "La bella sicurezza della torre d’avorio dei primi tempi moderni ha lasciato il posto, in molti, a una salutare inquietudine, per cui lo scienziato di oggi si apre più facilmente ai valori religiosi e intravede, al di là delle acquisizioni della scienza, la ricchezza del mondo spirituale dei popoli e la luce della trascendenza divina. La comunità scientifica è parte della società e non deve considerarsi come separata e indipendente, anzi, essa è chiamata a servire la famiglia umana e il suo sviluppo integrale".

Cambiamenti climatici e minaccia nucleare

Francesco ha fatto riferimento poi ai problemi dei cambiamenti climatici e della minaccia nucleare: "Chiedo – ha detto Francesco ricordando l'esempio di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II – agli scienziati l’attiva collaborazione al fine di convincere i governanti della inaccettabilità etica di tale armamento a causa dei danni irreparabili che esso causa all’umanità e al pianeta". "Pertanto - ha insistito - ribadisco altresì la necessità di un disarmo di cui oggi sembra non si parli più a quei tavoli intorno ai quali si prendono le grandi decisioni. Che anch’io possa ringraziare Dio, come fece San Giovanni Paolo II nel suo testamento, perché nel mio pontificato è stata risparmiata al mondo la tragedia immane di una guerra atomica".

La condanna dei crimini contro l'umanità

Bergoglio ha poi così continuato il suo discorso: "I popoli chiedono giustamente di partecipare alla costruzione delle proprie società. I proclamati diritti universali devono diventare realtà per tutti, e la scienza può contribuire in modo decisivo a tale processo e all’abbattimento delle barriere che lo ostacolano". Il Papa ha poi espresso la sua riconoscenza verso i membri dell'Accademia per il lavoro contro la tratta di schiave e il traffico di organi: "Ringrazio l’Accademia delle Scienze per la sua preziosa collaborazione nel contrastare quel crimine contro l’umanità che è la tratta delle persone finalizzata a lavoro forzato, prostituzione e traffico di organi. Vi accompagno in questa battaglia di umanità".

Gli obiettivi

Papa Francesco ha rivendicato poi le linee guida della sua enciclica "Laudato si'": "Il superamento della fame e della sete, dell’elevata mortalità e della povertà, specialmente tra gli ottocento milioni di bisognosi ed esclusi della Terra, non verrà raggiunto senza un cambiamento negli stili di vita. Nell’Enciclica Laudato si' ho presentato alcune proposte-chiave per il raggiungimento di questo traguardo. Tuttavia, mi sembra di poter dire che mancano volontà e determinazione politica per arrestare la corsa agli armamenti e porre fine alle guerre, per passare con urgenza alle energie rinnovabili, ai programmi volti ad assicurare l’acqua, il cibo e la salute per tutti, ad investire per il bene comune gli enormi capitali che restano inattivi nei paradisi fiscali".

Avvocato dei popoli

Il Pontefice ha poi fatto una riflessione sul rapporto tra Chiesa e scienza: "La Chiesa non si attende dalla scienza che segua soltanto i principi dell’etica, che sono un patrimonio inestimabile del genere umano. Essa si aspetta un servizio positivo, che possiamo chiamare con San Paolo VI la 'carità del sapere'". "A voi, cari scienziati e amici della scienza - ha concluso il suo discorso il Santo Padre - sono state affidate le chiavi del sapere. Vorrei essere presso di voi l’avvocato dei popoli ai quali non arrivano che da lontano e raramente i benefici del vasto sapere umano e delle sue conquiste, specialmente in materia di alimentazione, salute, educazione, connettività, benessere e pace".

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it