C’è una vittima nel crollo di un balcone a Caltanissetta

Una persona di 82 anni è deceduta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, dove era stata portata dopo essere stata coinvolto nel crollo del balcone della sua abitazione nel centro storico di Caltanissetta, in via Abbate I. L’incidente, verificatosi verso mezzogiorno, sarebbe dovuto, secondo quanto hanno ricostruito gli agenti della Volante della Questura, al fatto che le assi di legno che l’uomo utilizzava come pavimento non hanno retto, forse a causa delle piogge di questi ultimi giorni, quando si è affacciato.

Lo stabile

Lo stabile dove l’anziano abitava, in condizioni igienico-sanitarie pessime, era fatiscente e pare che lui stesso avesse messo le tavole di legno per sostituire il pavimento del balcone crollato in precedenza.

Al pronto soccorso

L’82enne è arrivato all’ospedale cosciente ma con diversi traumi. All’inizio le sue condizioni non apparivano particolarmente gravi, poi però è andato in arresto cardiaco. I medici e gli infermieri presenti in sala hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

