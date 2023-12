Tempesta a Bahia Blanca, tragedia in un impianto sportivo

Le piogge e il forte vento, che ha soffiato a oltre 140 chilometri orari, non ha dato tregua alla città argentina di Bahia Blanca, città di confine tra le Pampas e la Patagonia, affacciata sull’Oceano Atlantico. Nelle scorse ore, il territorio è stato letteralmente investito da condizioni climatiche simili a un uragano, che hanno provocato gravissimi incidenti in città. Tra questi, il crollo del tetto di un impianto sportivo, proprio mentre all’interno si svolgeva una gara di pattinaggio. Il cedimento ha coinvolto tutte le persone presenti sulla pista e sugli spalti, provocando 13 morti.

La nota del Comune

Il Comune ha confermato tutte le vittime specificando, in una nota, il pur tempestivo intervento dei Vigili del fuoco: “Purtroppo il servizio di emergenza conferma la morte di 13 persone nel club Bahiense del Norte”. Secondo quanto riferito dai media locali, numerose abitazioni di Bahia Blanca sarebbero rimaste senza corrente elettrica. L’incidente del Bahiense del Norte, non è stato infatti l’unico che ha interessato la città, colpita da numerosi disagi provocati dai forti venti.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Emanuel Ginobili, ex cestista della Virtus Bologna e dei San Antonio Spurs. Lo sportivo, nativo di Bahia Blanca e frequentatore del club coinvolto dalla tragedia, in un post su X si è detto “molto triste per ciò che sta attraversando la città, la regione e il centro sportivo”.