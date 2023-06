È proclamato il lutto nazionale per mercoledì, la giornata dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Lo dispone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a celebrare i funerali dell’ex premier che si terranno mercoledì prossimo alle 15 nel Duomo di Milano.

Berlusconi, Papa: “Protagonista della vita politica italiana”

Un “protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica”. Lo scrive Papa Francesco nel telegramma di cordoglio per la morte del senatore Silvio Berlusconi, avvenuta questa mattina, inviato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin alla figlia Maria Elvira. Il Pontefice “invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita”.

Decorso post-operatorio regolare per Papa Francesco

Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio per papa Francesco. “Lo staff medico – scrive il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni – informa che il decorso post operatorio del Santo Padre continua ad essere regolare, osservando le prescrizioni mediche. Papa Francesco continua ad alimentarsi normalmente. Questa mattina ha ricevuto la Santa Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative”.

Fonte: Ansa