Orsa Jj4: il suo destino è fissato per il 13 luglio

Lav animali selvatici chiede il trasferimento in un rifugio in Romania

É rimandato al prossimo 13 luglio il destino di orsa Jj4, responsabile di aver ucciso lo scorso 5 aprile il banner Andrea Papi

Appuntamento al 13 luglio

Il Consiglio di Stato ha nuovamente sospeso il provvedimento di abbattimento dell’orsa Jj4, responsabile dell’uccisione del runner Andrea Papi, lo scorso 5 aprile, rinviando la discussione in camera di consiglio il prossimo 13 luglio.Il presidente della terza sezione ha accolto l’istanza cautelare dall’associazione animalista Leal.

Il Tar di Trento rigetta il ricorso della Lav

Il Tar di Trento – si apprende – ha invece rigettato il ricorso della Lav che mirava ad estendere l’impugnativa al Pacobace, al documento Ispra-Muse per la gestione degli orsi problematici e alle linee guida provinciali. “Il ricorso – informa l’associazione – è stato utilizzato anche come strumento per chiedere al Tar di far avviare il piano di trasferimento dell’orsa Jj4 nel rifugio in Romania, depositato dalla Lav alla Provincia il 16 giugno e presentato pubblicamente il 19 giugno.

Massimo Vitturi (Lav): “La responsabilità è tutta della Provincia di Trento”

Il Tar ha dato una chiara indicazione circa l’avvio del trasferimento di Jj4, ordinando alla Provincia di Trento di valutare ed esprimersi sul piano messo a punto dall’associazione entro il 13 luglio prossimo”. “Ora la responsabilità è tutta della Provincia di Trento alla quale ribadiamo quanto affermato dal Tar chiedendo di darci un riscontro sul nostro piano: noi già da ora, ma ancor di più dal 14 luglio siamo pronti per procedere con il trasferimento di Jj4, mentre il nostro ufficio legale è già al lavoro per depositare, entro la prossima settimana, un ricorso in appello per insistere con l’annullamento dei documenti a fondamento dei provvedimenti di abbattimento degli orsi trentini”, conclude Massimo Vitturi, responsabile Lav animali selvatici.

Fonte: Ansa