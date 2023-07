Ondata di caldo rovente: da lunedì punte di oltre 40 gradi

L'ondata di caldo rovente che sta colpendo l'Italia dovrebbe far registrare da lunedì punte di oltre 40 gradi in Sicilia e Sardegna

In arrivo lunedì un’ondata di caldo rovente, la prima di quest’estate “bagnata”, con temperature che supereranno i 40 gradi. Molto caldo già in questo weekend a causa dell’aria calda di origine subtropicale.

Cnr: “Da lunedì punte di oltre 40 gradi”

L’ondata di caldo rovente che sta colpendo l’Italia dovrebbe far registrare da lunedì punte di oltre 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Lo afferma all’ANSA il direttore del Consorzio Lamma-Cnr, Bernardo Gozzini, precisando che la prima ondata di calore dell’estate farà innalzare la colonnina di mercurio già nel weekend che si apre domani, con valori massimi di 37 gradi.

“La massa d’aria calda di origine subtropicale in arrivo sull’Italia – spiega Gozzini – già da domani farà aumentare il caldo, ma le temperature più alte si dovrebbero registrare tra lunedì e mercoledì”. E se le isole maggiori soffriranno di più con punte di oltre 40 gradi, andrà poco meglio alla Pianura Padana e alle grandi città come Roma e Firenze, dove le temperature massime saranno di 37-38 gradi. “Questi valori – sottolinea il climatologo – sono 6-7 gradi in più rispetto alla media delle temperature massime di luglio”.

Secondo Gozzini, le temperature potranno continuare ad essere roventi anche da giovedì al Centrosud, almeno fino a sabato, mentre al Centronord sembrano possibili dei temporali sull’arco alpino e sull’appennino tosco-emiliano. Bisogna comunque ricordare che quelle da giovedì in poi sono previsioni indicative, che necessitano di una conferma nei prossimi giorni”.

Fonte: Ansa