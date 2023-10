Mattarella: “Pnrr, occasione storica per l’Italia”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene all’Assemblea nazionale delle Province d’Italia, a L’Aquila. “Il Pnrr – ha detto – è un banco di prova anche per voi”.

Mattarella: “Pnrr, un banco di prova”

Il Pnrr è “un’occasione storica per l’Italia, e lo è anche per l’Europa. La sua piena riuscita è un interesse comune, che merita tutto l’impegno e la solidarietà di cui la nostra società è capace”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a L’Aquila all’Assemblea nazionale delle province d’Italia. “Ma il Pnrr è un banco di prova pure per le Province, chiamate a essere importanti soggetti attuatori di molti progetti. L’UPI ha segnalato criticità nei processi di pagamento e alcune serie problematiche tecniche relative alle piattaforme di rendicontazione. Sono questioni – ha sottolineato – da esaminare con attenzione”.

Il ruolo delle province

“Le norme attualmente in vigore, che disegnano strutture e ambiti delle Province, sono legate a una transizione interrotta e anche per questo, indipendentemente dai giudizi sul merito del percorso allora ipotizzato, giudizi che io non posso esprimere, creano vuoti e incertezze che non possono prolungarsi, rischiando che cittadini e comunità paghino il prezzo di servizi inadeguati, di competenze incerte, di lacune nelle funzioni di indirizzo e coordinamento. La Costituzione richiede di essere attuata”. Così il Capo dello Stato parlando all’Aquila all’Assemblea nazionale delle province d’Italia.

Fonte: Ansa