Indonesia, scontri e panico allo stadio: quasi 200 morti nella calca

Almeno 182 morti, schiacciati e calpestati dalla calca scatenatasi al fischio finale. Il match di calcio fra Arema Fc e Persebaya Surabaya, valido per il campionato indonesiano, si è trasformato in un incubo tremendamente reale, dopo l’invasione di campo all’interno dello stadio di Malang, nella provincia di Giava Orientale. Migliaia i tifosi dell’Arema, infuriati per la sconfitta per 3-2 contro i rivali di sempre, che hanno varcato le barriere che separavano il terreno di gioco dello stadio Kanjuruhan dagli spalti. Una marea umana incontrollata che avrebbe costretto la sicurezza a intervenire massicciamente. Gli agenti di polizia avevano inizialmente provato a contenere la furia dei tifosi, a quanto pare fuori di sé per una sconfitta che, contro il Persebaya, mancava da più di vent’anni. Le Forze dell’ordine, in un tentativo estremo di contenere la folla, hanno effettuato un lancio di lacrimogeni. Il quale, secondo quanto riferito dagli stessi agenti, sarebbe avvenuto dopo l’uccisione di due di loro.

Panico allo stadio

È stato in quel momento che le ultime linee divisorie sono state abbattute. Il panico si è impadronito anche degli altri sostenitori che, nel tentativo di dirigersi verso le uscite, si sono accalcati in modo sempre più disordinato, restando intrappolati, schiacciati o calpestati durante la fuga. Secondo le Forze dell’ordine indonesiane, il bilancio sfiorerebbe le due centinaia di vittime, provocate perlopiù dal panico generale scatenatosi dopo il lancio di lacrimogeni. Stando ai primi rapporti, “solo” 3 mila persone avrebbero fatto invasione di campo, sulle 42 mila presenti allo stadio.

Il governo: “Indagheremo”

Le fonti ospedaliere hanno riferito di un bambino di cinque anni fra le vittime. Anche all’esterno dello stadio sarebbero proseguiti gli scontri, con auto e camion della Polizia date alle fiamme. Il Governo indonesiano ha posto le sue rimostranze per l’accaduto, assicurando un’indagine sulla vicenda. I filmati girati all’interno dello stadio mostrano una gran quantità di gas, sprigionato presumibilmente dai lacrimogeni. I tifosi scampati alla calca hanno parlato di un panico generale, con persone spintonate e calpestate da altre che tentavano di aprirsi una via di fuga. Il presidente Joko Widodo ha intanto ordinato un’inchiesta sulla sicurezza durante le partite. Nel frattempo, la Federazione indonesiana ha fermato il campionato.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.