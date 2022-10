Le Filippine devastate dalla tempesta tropicale Nalgae

Le Filippine devastate da una tempesta tropicale. Almeno 13 persone sono morte a causa di frane e inondazioni provocate da forti piogge nel Sud del Paese asiatico, mentre il Paese si prepara ad affrontare una tempesta tropicale che dovrebbe arrivare al Nord entro domenica prossima. Lo ha dichiarato un funzionario locale.

Le forti piogge sono iniziate giovedì nella regione. L’intensità delle precipitazioni è in parte dovuta alla tempesta tropicale Nalgae, ha dichiarato il servizio meteorologico di Manila.

Nalgae si sta dirigendo verso il Nord delle Filippine, dove i funzionari della protezione civile hanno evacuato circa 5.000 persone in previsione di frane e inondazioni per la tempesta.

Dieci delle vittime provenivano dalla città di Datu Blah Sinsuat, sull’isola di Mindanao, ha riferito all’Afp il portavoce del governo regionale Naguib Sinarimbo. I soccorritori hanno recuperato altri tre corpi nella vicina città di Datu Odin Sinsuat.

