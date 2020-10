Il premier Michael Martin ha emesso una direttiva valida per le prossime sei settimane. Stop a bar e ristoranti, aperte solo le attività essenziali Ma i ragazzi continueranno ad andare in classe

E’ l’Irlanda il primo Paese europeo a tornare a un lockdown generale. Ad annunciarlo, il primo ministro Michael Martin, che emette una direttiva nazionale chiedendo ai cittadini di “restare a casa” da qui alle prossime sei settimane. Precisando, però, che resteranno aperte le scuole. Un periodo di chiusura più lungo delle quattro settimane di stop mirati adottati dagli altri Paesi. Una misura estremamente rigida che ricalca quanto accadde nei mesi peggiori della pandemia: niente bar né ristoranti, per i quali sarà possibile adottare solo il servizio da asporto. E niente attività commerciali che non siano quelle essenziali. Esattamente come nei giorni più bui del coronavirus. Il lockdown scatterà alla mezzanotte di mercoledì: ventiquattr’ore di tempo, quindi, per prepararsi a più di un mese di stop.

