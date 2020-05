Covid-19: altri 145 decessi, i malati sono meno di 70 mila

Si registra un nuovo minimo nel numero delle vittime da coronavirus in Italia: 145 in 24 ore, cifra che non sminuisce la portata del dramma, ma che resta il numero più basso dall’inizio del lockdown. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, il conteggio scende sotto la soglia dei 70 mila, come non accadeva dal 28 marzo scorso. Sono stati 675 i tamponi rilevati positivi nell’ultimo giorno, perlopiù in Lombardia (326), con il rapporto fra casi e test che tocca il minimo dell’1,1% (un caso su 89 tamponi), numeri opposti in modo evidente rispetto a quelli riscontrati all’inizio della pandemia in Italia (quando era al 33%, ovvero un caso su tre tamponi). Il conteggio complessivo dei decessi si attesta ora a 31.908, mentre il numero dei malati scende a 68.351, 1.836 in meno rispetto a ieri. Un calo leggermente meno marcato rispetto a quello di sabato (- 1.883). Per quanto riguarda i guariti, con un incremento di 2.366 rispetto a ieri, il numero totale si attesta a 125.176.

Il quadro lombardo

Resta la regione Lombardia quella più colpita dalla pandemia, anche se prosegue la discesa del numero dei ricoverati: 255 quelli in terapia intensiva (-13) e 4.480 (-41) i ricoverati in altri reparti. Sono 84.844 (+326) gli attualmente positivi in Lombardia, in calo rispetto alla giornata di ieri anche se sono stati svolti circa duemila tamponi in meno. I decessi sono stati 69, per un totale di 15.519 morti dall’inizio della pandemia. I nuovi dati, secondo l’assessore al Welfare Giulio Gallera, “indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente”, così come “il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole”. Incoraggiante anche il numero dei guariti, 35.042 (+823): “Induce all’ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione”. Per quanto riguarda i dati delle altre regioni, + 64 casi in Piemonte, altri 50 in Emilia-Romagna, 13 in Veneto, 35 in Toscana, 48 in Liguria e 50 nel Lazio.