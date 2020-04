Coronavirus: oltre un milione e mezzo di casi nel mondo

Per il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti registrano quasi 2.000 vittime in 24 ore. La pandemia del coronavirus sta provocando 'serie ripercussioni' sull'economia giapponese

Sono oltre un milione e mezzo le persone contagiate dal coronavirus nel mondo. Lo rivela la Johns Hopkins University, secondo cui i contagiati sono 1.500.830, mentre i morti sono arrivati a 88.538. Secondo il conteggio dell’Afp sono oltre 60mila i morti in Europa a causa della pandemia da coronavirus.

Usa

Per il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti registrano quasi 2.000 vittime in 24 ore, precisamente 1.973. “Abbiamo imparato molto, possiamo essere più forti di prima. Ricostruiremo il paese, questo incubo finirà presto”, le parole del presidente Donald Trump. New York ha fatto registrare il giorno più nero sul fronte del bilancio dei morti da quando è iniziata la pandemia con 779 morti. Lo ha detto il governatore Andrew Cuomo. Le vittime salgono così a 6.268. Secondo Abc, l’intelligence americana aveva messo in guardia già agli inizi di novembre sul coronavirus. L’emittente cita un rapporto segreto degli 007 americani, nel quale si metteva in evidenza che il contagio si stava diffondendo nella regione di Wuhan in Cina mettendo a rischio la popolazione e che avrebbe potuto trattarsi di un “cataclisma”. Oggi la First Lady Melania Trump ha avuto una conversazione telefonica con Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Giappone

Si diffonde sempre più veloce la pandemia di Covid-19 in Giappone: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 144 contagi a Tokyo, nuovo record di aumento in un giorno nella capitale. Il bilancio totale ora è a 1.338 casi a Tokyo e almeno 5.480 in tutto il Paese, compresi i 712 casi che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess. I decessi sono 96, 4 in più di ieri. La pandemia del coronavirus sta provocando ‘serie ripercussioni’ sull’economia giapponese, e le prospettive sull’espansione globale rimangono estremamente incerte. Lo ha detto il governatore della Banca centrale del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, nel corso di una teleconferenza con i distretti regionali dell’istituto. “La banca centrale continuerà nella sua politica monetaria accomodante e prenderà ogni iniziativa per supportare la crescita, senza esitazioni”, ha aggiunto Kuroda.

Argentina

Il ministero della Sanità argentino ha comunicato ieri sera che nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus confermati hanno raggiunto quota 1.795, mentre i morti sono saliti a 65. Lo riferisce l’agenzia di stampa Telam. Di fronte a questo nuovo incremento di casi, scrive Ansa, il presidente Alberto Fernández ha dichiarato in una intervista al Canale 13 della tv che “siamo tutti sicuri che la quarantena sarà estesa. Non sarà revocata, rivedremo soltanto le autorizzazioni di persone impegnate in specifici settori”. La quarantena scadrebbe il 12 aprile. Dopo aver segnalato l’esistenza di una “preoccupante minore rigidità nel rispetto delle misure di isolamento da parte dei cittadini”, il capo dello Stato ha anticipato che i cambiamenti nei grandi centri abitati “saranno infimi”, mentre “saranno aumentati i controlli”. Infine le autorità argentine hanno annunciato una importante operazione di controllo della circolazione veicolare a partire da domani, per impedire il trasferimento di residenti delle grandi città verso la costa in occasione delle festività pasquali.

Francia

L’Eliseo non ha ancora precisato quanto durerà il confinamento dei cittadini transalpini, avviato il 17 marzo e già prolungato una prima volta di 15 giorni. Nelle ultime 24 ore il numero dei morti è salito di 541 unità, toccando quota 10.869.

Spagna

In Spagna nuovo record di decessi in un giorno: sono 757 Per il secondo giorno consecutivo si registra un aumento delle morti, che dall’inizio dell’epidemia hanno toccato cifra 14.555. I contagiati sono 146.690, con un incremento di 6.180 in 24 ore.

Pakistan

I casi di positività al coronavirus in Pakistan hanno raggiunto i 4.322. Lo ha reso noto il ministro della Salute, aggiornando il numero dei morti a 63. I nuovi casi di positività sono 248, cinque le persone decedute. Sono 31 i ricoverati in gravi condizioni, 572 invece le persone che sono guarite nel Paese. La provincia del Punjab orientale continua ad essere la zona parte più colpita, con 2.171 casi di coronavirus. La notte scorsa il premier pakistano, Imran Khan, ha lanciato un appello alla nazione a restare a casa, spiegando che il governo sta mettendo in campo tutti gli sforzi per contenere la diffusione del virus.