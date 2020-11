Lockdown leggero per Germania e Spagna: le probabili misure per il periodo natalizio nei Paesi europei

Tra un mese esatto sarà la vigilia di Natale e l’ Europa si sta muovendo per definire quelle che saranno le nuove disposizioni da prendere in vista della festività.

Il piano per le feste della Germania

Per la Germania l’accordo sarà discusso domani alla riunione con la cancelliera Angela Merkel con cui è prevista una nuova conferenza Stato-Regioni per coordinare le iniziative del prossimo mese. Secondo alcune bozze già trapelate, ci potrebbero essere delle restrizioni light per le settimane di Natale e Capodanno.

Intanto i ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato un’intesa per le misure di contenimento per le feste di Natale e Capodanno. Dal 23 dicembre al primo gennaio sarà possibile ritrovarsi con altri nuclei familiari o altri singoli per un massimo di 10 persone, esclusi i ragazzi al di sotto dei 14 anni, mentre si invitano tutti i cittadini ad una quarantena preventiva auto-imposta prima delle festività. Non si svolgeranno, invece, i tradizionali mercatini di Natale – i Weinachtsmärkte – che in molte parti dello Stato erano già stati annullati.

I casi in Germania

tamponi positivi e 249 decessi, mentre nel giorno precedente i contagi erano stati 10.864. Con gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Robert Koch, sale a 942.687 il numero totale dei casi in Germania ed a 14.361 quello dei decessi provocati dal Covid. Purtroppo, continuano ad aumentare i casi di contagio: nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.554e 249 decessi, mentre nel giorno precedente i contagi erano stati 10.864. Con gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Robert Koch, sale a 942.687 il numero totale dei casi ined a 14.361 quello dei decessi provocati dal Il piano di riapertura della Spagna In Spagna lo stato d’emergenza, inclusi i coprifuochi notturni, per ora non dovrebbe essere revocato. La Catalogna, però, dal 23 novembre ha iniziato un piano di riapertura.

Il ministro della salute, Salvador Illa, ha dichiarato: “Penso che tutti sappiano che questo Natale non sarà come lo scorso. Non possiamo fare finta di niente”, invitando gli spagnoli alla morigeratezza. Madrid ha annunciato delle “eccezioni natalizie” alle restrizioni e al coprifuoco, infatti dal 4 al 14 dicembre potrebbe entrare in vigore un “lockdown chirurgico“. Tra le ipotesi, appoggiarsi alle farmacie locali per somministrare un numero maggiore di tamponi rapidi, ma si aspetta ancora il via libera del ministero della salute.

