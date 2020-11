Coronavirus, 16.377 nuovi casi e 130.524 tamponi. I decessi sono 672

Torna leggermente a crescere (+0,9%) il rapporto fra tamponi e nuovi positivi, che tocca oggi la percentuale del 12,5%. Un incremento frutto dei 16.377 nuovi casi di coronavirus su 130.524 tamponi effettuati. In calo quindi il numero dei test (ieri 176.934) e in nuovo aumento quello delle vittime che, dopo le 541 di 24 ore fa, sono oggi 672. In totale, dall’inizio della pandemia, 55.576 persone sono morte a causa del Covid-19. I guariti sono oggi 23.004, mentre gli attualmente positivi scendono di 7.300 unità. Calano ancora le terapie intensive, ancora una volta di 9 unità, come ieri. In totale sono 3.744 i pazienti ricoverati in tali reparti. Dopo alcuni giorni, tornano invece a crescere i ricoveri nei reparti ordinari: +308, 33.187 in tutto. Il maggior numero di contagi, a livello regionale, si registra in Emilia-Romagna con 2.041 casi nelle ultime 24 ore. A seguire Veneto (2.003), Lombardia (1.929) e Campania (1.626).

