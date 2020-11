Coronavirus, altri 20.648 casi e 541 decessi. Scendono ancora i ricoveri

Sono 20.648 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un numero che si affianca al bilancio delle vittime che, pur in calo, resta drammatico: 541 nell’ultima giornata (54.904 in totale). Questi i dati riferiti dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute, che indica come i tamponi effettuati siano stati 176.934, più di 45 mila meno di ieri. Il rapporto fra positivi e test eseguiti si attesta quindi all’11,7%. Calano, invece, le terapie intensive: 3.753 pazienti sono attualmente ricoverati in tali reparti, 9 meno di ieri. Altre 32.879 persone si trovano nei reparti ordinari, con un calo di 420 unità nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i guariti, con un incremento di 13.642 si arriva a un totale di 734.503 dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi in Italia sono 795.771.

