Concorso esterno, Meloni: “Altre priorità”

La premier, in visita al Parco archeologico di Pompei, si esprime sul tema del concorso esterno. E Nordio: “È un problema essenzialmente tecnico”.

Concorso esterno, la posizione della premier

“Sul tema del concorso esterno io comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi concentrerei su altre priorità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine della visita al Parco archeologico di Pompei. “Il problema del concorso esterno è essenzialmente tecnico e mira semmai a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata. Ma la sua revisione non fa parte del programma di governo”. Lo dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio sottolineando che “le ricostruzioni fantasiose e talvolta maligne su nostri ipotetici dissidi sono vani tentativi di minare la nostra risolutezza nel portare a compimento le riforme sulla giustizia, secondo il mandato ricevuti dagli elettori, e sulle quali non vacilleremo e non esiteremo”.

Da Roma a Pompei

È arrivato a Pompei il Frecciarossa partito da Roma, nel viaggio inaugurale con a bordo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, il sottosegretario Gianmarco Mazzi, l’ad di Trenitalia Luigi Corradi e quello di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris. Con un breve spostamento a bordo di alcune auto e navette, la delegazione arriverà al Parco archeologico di Pompei per una visita agli scavi. All’esterno della stazione Meloni è stata salutata e applaudita da alcune persone.

Partenza per Tunisi

A bordo del Frecciarossa è stato invitato anche un gruppo di studenti universitari di archeologia e beni culturali. Dopo l’arrivo, previsto alle 11.10, Meloni e Sangiuliano, insieme anche al direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel e alle autorità, faranno una visita agli scavi. Vedranno anche della Casa delle nozze d’argento, i resti archeologici della dimora di un membro dell’aristocrazia pompeiana. Al termine della visita Meloni è volata a Tunisi, per la missione assieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier dei Paesi Bassi Mark Rutte.