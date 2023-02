Anniversario Gazprom, Putin: “Il gas naturale un vero capitale per la Russia”

Il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto ad un evento per il 30esimo anniversario della fondazione di Gazprom. Ecco cosa ha detto. Nello stesso giorno, il gas ad Amsterdam scende sotto i 50 euro per la prima volta da 17 mesi.

Le parole di Putin

“Nonostante la concorrenza sleale e i tentativi esterni di impedire e limitare il suo sviluppo, la Gazprom continua ad avanzare”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo a un evento per i 30 anni dalla fondazione della società. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. Il gas naturale continuerà ad essere “la più importante risorsa e un vero capitale” per la Russia “per lungo tempo” e “la domanda continuerà ad aumentare“. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un evento per i 30 anni dalla fondazione della Gazprom. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

Scende il prezzo del gas

Il gas scende sotto i 50 euro per la prima volta da 17 mesi. Ad Amsterdam il prezzo ha toccato i 49,5 euro al megawattora, con una flessione del 4% e portandosi ai livelli di metà dicembre 2021. Dall’inizio dell’anno le quotazioni registrano una flessione del 34,7%.

Fonte Ansa