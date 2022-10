Napoli, 72 kg di sigarette di contrabbando nascoste in un bunker

Questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Napoli, nella fattispecie appartenenti al nucleo operativo di Poggioreale, hanno arrestato due donne, rispettivamente di 52 e di 22 anni, residenti a Volla, un comune di 25 mila abitanti appartenente alla città metropolitana del capoluogo partenopeo, che nascondevano settantadue chili di sigarette di contrabbando.

Il nascondiglio

I 3.617 pacchetti di sigarette, di diversi marchi esteri e nazionali, sono stati inscatolati e nascosti in un bunker che, per certi versi, richiama quelli utilizzati dai latitanti. In altre parole, si trattava di una botola di dimensioni ridotte, coperta da un tappeto verde, da tavoli e sedie di plastica, al cui interno c’era anche un sistema di illuminazione.