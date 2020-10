Ecco la proposta della nuova ordinanza anti- covid in Lombardia. Bar chiusi alle 21

La proposta della nuova ordinanza di Regione Lombardia, che al momento è al vaglio del Cts lombardo, prevede quanto segue:

I bar dalle 18 potranno restare aperti solo con il servizio al tavolo, con chiusura dell’esercizio alle ore 21 ;

dalle 18 potranno restare aperti solo con il servizio al tavolo, con chiusura dell’esercizio alle ore ; I ristoranti aperti fino alle 23 ;

; le squadre dilettantistiche che partecipano ai campionati di categoria, non potranno gareggiare ma potranno continuare gli allenamenti. Saranno sospesi gli allenamenti delle squadre giovanili, e ciò porterà allo stop delle attività extrascolastiche;

Saranno sospesi gli allenamenti delle squadre giovanili, e ciò porterà allo stop delle attività extrascolastiche; le palestre resteranno aperte ;

resteranno ; la presenza di pubblico , con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Ciò vale solo per gli eventi e le competizioni sportive a livello professionistico ;

, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Ciò vale ; la chiusura di: sale gioco, sale scommesse e sale Bingo ;

; il differimento dell’orario di ingresso per le lezioni per le scuole di I e II grado in modo da non mettere sotto pressione il trasporto pubblico, didattica a distanza per le superiori e le università (ad eccezione delle matricole e tirocinanti).

È stato il governatore Attilio Fontana in accordo con i sindaci e i capigruppo del Consiglio regionale, a volere il nuovo provvedimento. L’ordinanza entrerà in vigore da domani, sabato 17 ottobre, e durerà tre settimane. La Regione ha chiesto anche “un aumento della quota dello smartworking, per tutte le attività in cui questo è attuabile”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.