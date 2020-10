“Il pensiero cristiano non è contrario per principio alla prospettiva del profitto, piuttosto è contrario al profitto a qualunque costo, al profitto che dimentica l’uomo, lo rende schiavo, lo riduce a cosa tra le cose, a variabile di un processo che non può in alcun modo controllare o al quale non può in alcun modo opporsi”. Lo ha affermato Papa Francesco ricevendo oggi in udienza nell’Aula Paolo VI i dirigenti e il personale della Cassa Depositi e Prestiti, in occasione del 170/o anniversario della fondazione dell’Istituto.