La Banca centrale europea è disposta a fare tutto il necessario per aiutare i Paesi dell’Eurozona che devono fare i conti con la crisi economica causata dalle chiusure imposte dai vari governi per far fronte alla pandemia da Covid-19. E’ quanto ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo discorso – virtuale – alla riunione del Fondo monetario internazionale.

Le parole della Lagarde

“Il consiglio direttivo della Bce è impegnato a fare qualunque cosa necessaria, nel suo mandato, per aiutare l’Eurozona a uscire da questa crisi – ha detto la Lagarde – La Bce è pronta ad aumentare le dimensioni dei suoi programmi di acquisti titoli e aggiustare la loro composizione, nella misura necessaria e per tutto il tempo necessario”. La numero uno della Bce, ha spiegato che la Banca europea ha già siglato “accordi di swap line con alcune banche centrali dell’Ue per fornire liquidità in euro e sta valutando ulteriori richieste in linea con il suo mandato”, aggiungendo che la Bce esplorerà tutte le opzioni per sostenere l’economia in questa fase di choc.

Più sforzo internazionale

Christine Lagarde ha affermato che sono necessari ulteriori sforzi internazionali per contrastare le conseguenze dello scoppio e della diffusione del coronavirus, spiegando che la Bce “sostiene le misure contro la crisi proposte dal Fmi” come prestiti di emergenza e la linea di liquidità a breve termine per i Paesi con fondamentali macroeconomici solidi.