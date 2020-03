Covid-19, Puglia: 6 agenti della polizia locale positivi al test

Il Coronavirus comincia a dilagare anche al Sud Italia. Questo “nemico invisibile” riesce a contagiare con estrema facilità e si diffonde rapidamente grazie alla vicinanza fisica delle relazioni sociali. La maggioranza degli italiani sono costretti a casa, ma alcuni devono necessariamente uscire per andare a svolgere quei lavori che non prevedono la possibilità dello Smartworking. E’ il caso degli agenti della polizia locale che svolgono i pattugliamenti per le vie delle nostre città. In Puglia, ad Altamura salgono a 6 gli agenti della Polizia Locale sono risultati positivi al Coronavirus.

Il contagio

Aumentano i contagiati al comando di Polizia locale. Il comandante Michele Maiullari e altri quattro agenti sono risultati positivi al tampone effettuato l’altro ieri, dopo il primo caso di cui si è avuta notizia lunedì. In tutto sei sono i casi alla Polizia locale. La Asl ne ha dato comunicazione ufficiale alla sindaca Rosa Melodia che ha informato la città con un video-messaggio. La sindaca è in quarantena a casa, in attesa di fare il tampone. “Stiamo continuando comunque a lavorare”, ha detto. “Stiamo bene”, ha, poi, aggiunto la prima cittadina. Inoltre Melodia ha ricordato a tutti di stare a casa. “Purtroppo noto che c’è molto menefreghismo. La trasmissione del contagio è molto facile e a volte non bastano i dispositivi di protezione”.