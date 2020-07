Il numero delle persone contagiate dal coronavirus nel mondo ha superato i 12 milioni. Per la precisione, sono 12.041.480. Lo riporta il bilancio della Johns Hopkins University. Per numero di contagi – dopo gli Usa – ci sono Brasile, India, Russia, Cile, Perù, Gran Bretagna, Messico, Spagna, Iran e Italia. I morti in totale sono 549.468. Per numero di decessi – dopo gli Usa – ci sono: Brasile (67.964), Gran Bretagna (44.602), Italia (34.914) e Messico (32.796). Lo stato di New York, da solo, si piazza al sesto posto con 32.251 morti. Tutte le altre nazioni sono sotto la soglia delle 30mila vittime.

Coronavirus nel mondo: gli Usa

I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 55.000. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University, che parla di 3 milioni di contagiati (3.054.699) e di 132.300 morti. Un balzo dei casi positivi al coronavirus si è registrato a Tulsa, la città dell’Oklahoma dove il presidente Donald Trump ha tenuto un comizio lo scorso 20 giugno. Nello specifico, la contea ha registrato 206 nuovi casi martedì e ben 261, record negativo cittadino, lunedì. “Negli ultimi due giorni abbiamo avuto quasi 500 casi e sappiamo che ci sono stati diversi grandi eventi poco più di due settimane fa”, ha detto il direttore del Dipartimento della Salute di Tulsa, Bruce Dart. Dart non ha fatto esplicito riferimento al comizio di Trump – considerato un flop per la bassa presenza di persone all’evento – ma ha spiegato che si tratta solo di “fare due più due” fra l’aumento dei casi e i grandi eventi delle scorse settimane.

Condanna a morte

L’emergenza sanitaria non ferma il boia. Billy Wardlow, 45 anni, è stato ucciso con un’iniezione letale nel penitenziario di Huntsville, a nord di Houston, in Texas. Wardlow è stato condannato per l’uccisione di un uomo di 83 anni al quale aveva tentato di rubare l’auto. Si tratta della prima esecuzione in cinque mesi in Texas, da quando è iniziata la pandemia.