Coronavirus Italia: + 953 positivi nelle ultime 24 ore

Il totale delle persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, è pari a 260.298.

Le vittime, in totale, sono 35.441. Sono diminuiti i decessi: 4 oggi, mentre ieri erano 7. Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 953 casi. Questo secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 192, per un totale di 205.662. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 65, quindi 4 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.045, 74 in più rispetto a ieri. Sono invece 18.085 le persone in isolamento domiciliare, 687 in più nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati oggi sono 45.914, esattamente 21.457 in meno rispetto al 23 agosto.

I dati regionali

Le persone positive sono:

5.864 in Lombardia

1.095 in Piemonte

2.139 in Emilia-Romagna

2.048 in Veneto

1.015 in Toscana

401 in Liguria

2.151 nel Lazio

243 nelle Marche

1.041 in Campania

44 nella Provincia autonoma di Trento

505 in Puglia

947 in Sicilia

336 in Abruzzo

291 in Friuli Venezia Giulia

172 nella Provincia autonoma di Bolzano

170 in Umbria

429 in Sardegna

167 in Calabria

11 in Valle d’Aosta

56 in Molise

70 in Basilicata

Le vittime sono:

16.857 in Lombardia

4.143 in Piemonte

4.458 in Emilia-Romagna

2.104 in Veneto

1.139 in Toscana

1.571 in Liguria

875 nel Lazio

987 nelle Marche

441 in Campania

405 nella Provincia autonoma di Trento

555 in Puglia

286 in Sicilia

472 in Abruzzo

348 in Friuli Venezia Giulia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

97 in Calabria

146 in Valle d’Aosta

23 in Molise

28 in Basilicata.

