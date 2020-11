Black Friday, le previsioni del Codacons

Si prevede un Black Friday da record per il 2020, agevolato anche dall’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova il nostro Paese e che sta spostando gli acquisti degli italiani sempre più sul web.

Le previsioni del Codacons

Secondo il Codacons, che ha realizzato uno studio sull’ormai atteso appuntamento con sconti e promozioni, saranno 25 milioni gli italiani che approfitteranno per fare almeno un acquisto, con un incremento del +47% rispetto allo scorso anno. L’intera settimana di sconti genererà nel 2020 un giro d’affari di oltre 2,5 miliardi di euro, con una crescita del +27% rispetto allo scorso anno, stima l’associazione.

Alla base del forte aumento del numero di cittadini che aderirà al Black Friday c’è proprio il Covid – spiega il Codacons – Le restrizioni sul fronte dei negozi, la paura dei contagi e l’incertezza sul futuro del commercio tradizionale spostano gli acquisti dai negozi fisici al web, spingendo una consistente fetta di consumatori a ricorrere alla settimana di sconti per fare acquisti non solo per se, ma anche per amici e parenti. In base alla ricerca dell’associazione, infatti, il 35% dei regali di Natale, oltre 1 su 3, sarà acquistato quest’anno proprio durante il Black Friday.

Si riduce il budget

Anche sul fronte della spesa pro-capite e della tipologia dei prodotti che saranno acquistati, entra in gioco il Covid: se da un lato aumenterà il numero di italiani che approfitteranno delle offerte, dall’altro si riduce il budget da destinare al Black Friday, a causa delle difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria e da una maggiore propensione dei cittadini a contenere la spesa in vista di un futuro incerto.

Aumento dei prodotti per lo smartworking

Rispetto agli anni passati ci sarà inoltre una impennata negli acquisti di prodotti legati allo smartworking (pc, tastiere, tablet, ecc.), articoli sportivi e per la cura della persona, e prodotti per la casa. Nello specifico, in base alle stime del Codacons questa la classifica dei prodotti più acquistati durante la settimana del Black Friday, con la percentuale di italiani che faranno almeno un acquisto nei vari settori: elettronica e hi-tech 66%; abbigliamento 55%; giochi e videogiochi 45%; elettrodomestici 42%; articoli sportivi 33%; cura della persona 24%; prodotti per la casa 20%.

