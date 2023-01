Terremoti, varie scosse a Cesenatico, sindaco: “Non ci sono danni”

Ancora scosse di terremoto nella provincia di Forlì-Cesena. Quattro sono state registrate in meno di due ore: la prima a Cesenatico, di magnitudo 3.2, alle 5.44, poi nella zona di Gambettola alle 6.22 e alle 7 (magnitudo 2.1 e 3.5) e ancora Cesenatico alle 7.08 (magnitudo 2.1). Sono alcuni giorni che la terra trema in Romagna con terremoti avvertiti dalle persone, ma senza danni.

Sindaco Cesenatico: “Non risultano danni”

“Siamo in contatto con la Protezione civile regionale e non risultano danni ad edifici pubblici e privati. I tecnici comunali, insieme a Cesenatico Servizi, stanno verificando tutti gli edifici scolastici da cui non sono emerse criticità”. Lo scrive il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, dopo le scosse della prima mattinata.

Le scosse di domenica 22 gennaio

Domenica scorsa, 22 gennaio, una prima scossa di terremoto di magnitudo 3.5 era stata registrata alle 9.38 nella zona di Cesenatico. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato ad una profondità di 19 chilometri. La scossa è stata avvertita dalle persone che sono scese in strada. “Per il momento non abbiamo registrato danni al patrimonio pubblico e privato”, aveva detto il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli.

Anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, aveva fatto sapere che la scossa delle 9.38 “con epicentro tra Cesena e Cesenatico, è stata avvertita anche da molti ravennati” e “al momento non si registra nessun danno. In ogni caso il Centro operativo comunale è riunito per il monitoraggio e la gestione delle criticità legate al maltempo e pronto a intervenire in caso di necessità”.

Fonte: Ansa