Maltempo, Coldiretti: “20 mln di danni per tromba d’aria nel Lazio”

Serre e alberi abbattuti, capannoni scoperchiati, coltivazioni devastate, frane, strade crollate per la violenza della bomba d’acqua, fiumi di fango e trombe d’aria con danni per oltre 20 milioni di euro.

E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti con la richiesta dello stato di calamità rispetto all’ultima ondata di maltempo che ha colpito il Lazio meridionale, soprattutto Sabaudia, Terracina e Formia.

Dentro il tornado di Sabaudia ( LT ) Video di Daljit Singh mentre il vortice investe un'azienda. pic.twitter.com/xGD1sT0lN5 — Kurosh1974 (@Kurosh_74) September 29, 2022

I danni del maltempo

“L’estate 2022 – sottolinea la Coldiretti – si classifica come la peggiore del decennio con ben 1642 trombe d’aria, grandinate e bufere di acqua e vento, in aumento di oltre cinque volte rispetto all’inizio del decennio sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (ESWD). Una situazione che fa salire il conto dei danni in una stagione in cui per effetto del clima anomalo che, tra siccità e maltempo hanno superato i 6 miliardi di euro, pari al 10% della produzione nazionale”.

#29settembre, dal pomeriggio 20 interventi dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Latina a causa del #maltempo. Colpite le zone di Formia e Gaeta. A Sabaudia (video) squadre impegnate lungo la strada litoranea per rimuovere un capannone danneggiato dal vento pic.twitter.com/7gTGZPAKS0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 29, 2022

Le ultime ondate di nubifragi e grandinate che si sono abbattute su terreni secchi i quali – evidenzia la Coldiretti – non riescono ad assorbire l’acqua che causa frane e smottamenti con oltre 9 comuni su 10 in Italia (il 93,9% del totale) che hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico, secondo dati Ispra.

“Le aree perse in Italia dal 2012 – conclude la Coldiretti – avrebbero garantito l’infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana che ora, scorrendo in superficie, non sono più disponibili per la ricarica delle falde e aggravano la pericolosità idraulica del territorio”.

